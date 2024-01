Bombeiro é preso suspeito de atirar em mulher após briga de bar

Um bombeiro do Distrito Federal foi detido no último domingo (28) sob suspeita de atirar na cabeça de uma mulher após uma briga de bar em Alto Paraíso de Goiás, no nordeste do estado. O incidente foi registrado em vídeo, mostrando o momento em que o militar, após intervir em uma confusão, teria efetuado disparos na direção de um carro, atingindo a vítima.

As imagens revelam a briga inicial envolvendo dois homens próximo ao caixa do estabelecimento, com o bombeiro tentando intervir e posteriormente se envolvendo em uma discussão. Após a separação dos envolvidos, já do lado de fora do bar, o militar teria disparado na direção de um dos homens, acertando a mulher que estava no veículo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal afirmou que está acompanhando as investigações e, se as informações forem confirmadas, tomará as medidas administrativas necessárias. O nome do bombeiro não foi divulgado até o momento.

O estado de saúde da mulher atingida não foi atualizado até o momento. A polícia continua apurando as circunstâncias que levaram a esse incidente e quais motivos levaram à briga inicial no bar.

Redação AM POST