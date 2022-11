Bombeiro leva tiro dentro de casa, é socorrido e morre em hospital

Redação AM POST

Um bombeiro foi baleado, na tarde desta quinta-feira (10), dentro da própria casa, no Distrito Federal. O caso ocorreu na QNO 6, no Setor O, em Ceilândia. O militar foi socorrido em estado grave e levado, inconsciente, para o Hospital Regional da região administrativa. Após dar entrada na unidade de saúde, o militar não resistiu aos ferimentos e morreu.

O segundo sargento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) Valter Leite Cruz foi baleado no pescoço, segundo a Polícia Militar do DF (PMDF).

O Metrópoles apurou que o homicídio ocorreu após uma perseguição policial, que começou devido à agressão de um homem à esposa. O suspeito teria sido preso pela manhã, por crime configurado na Lei Maria da Penha, e à tarde teria retornado ao local na intenção de matar a vítima.

Com a chegada da PM, o agressor teria pulado um muro e iniciado a fuga, pelos telhados das casas do conjunto G da QNO 06. Após alguns minutos, o suspeito teria caído na casa do bombeiro, que acabou baleado.

Valter deixa esposa e quatro filhos.

