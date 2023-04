Bombeiros resgatam corpo de homem baleado com seis tiros em igarapé de Manaus

Redação AM POST

Neste domingo, 9, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi resgatado no igarapé do São Raimundo, no bairro de Aparecida, zona Sul de Manaus. A vítima foi morta com mais de seis tiros e jogado nas águas pelos criminosos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), moradores da região que informaram a guarnição sobre o corpo. O cadáver foi levado para a Base do Pelotão Fluvial, no Centro de Manaus.

“Acionamos o gigante e estamos esperando o Instituto Médico Legal (IML) remover o corpo aqui no local”, disse Damasceno, que encontrou o cadáver com o cabo Emerson e o subtenente Geonivan, do CBMAM.

A vítima, que aparentava ter entre 25 a 30 anos, teria morrido com mais de seis tiros nas costas e ombro, estava sem roupas e tinha tatuagens.

O corpo passará pela perícia e seguirá para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona Norte.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).