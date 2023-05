Brasileira é presa suspeita de matar marido para ficar com amante na Itália

Uma brasileira de 49 anos, foi presa neste sábado (21), junto com seu suposto amante, um homem italiano de 36, em Milão, na Itália, por suspeita de assassinato de Piero Luigi Landriani, 69, que era marido da sul-americana.

De acordo com a polícia, Landriani foi assassinado com 20 facadas em 25 de abril deste ano e foi a própria companheira que avisou a polícia do crime. Os dois foram presos em uma barraca nos jardins da rua Virginio Ferrari, local onde estavam vivendo juntos desde o dia do homicídio.

Ela havia dito que o homicídio havia sido cometido por “dois norte-africanos” e que estava em uma outra parte da casa, na via dei Panigarola, no momento em que tudo aconteceu.

A motivação do assassinato seria uma dívida de 70 euros em drogas com os dois acusados. No entanto, os policiais desconfiaram da versão apresentada e, com base nas análises de câmeras de vigilâncias próximas, confirmaram que a única pessoa estranha que entrou na residência naquele dia foi o italiano apontado como amante da brasileira.

Redação AM POST