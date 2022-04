Brasileira morre ao ser baleada pelo próprio filho nos Estados Unidos

Redação AM POST

A brasileira Adriana Ohlson de 49 anos, morreu após ser atingida por um tiro de espingarda disparado pelo filho David Allan Ohlson, de 18 anos. O jovem foi preso sem direito a fiança e se declarou inocente.

O crime teria acontecido no dia 8 de abril deste ano, e o filho teria admitido em depoimento ter atirado na própria mãe. Na última quinta-feira (28), David se declarou inocente.

O pai de David teria dito a polícia que o tiro foi de maneira acidental, e que ele havia se separado da vítima há três semanas.

Adriana teria ligado para o pai do rapaz dizendo que o filho estava com mal comportamento e portando uma arma. Ao chegar no local ele encontrou o filho sentado de pernas cruzadas no chão e apontando a arme em sua direção, em seguida para a vítima que também estava no chão.

David atirou a arma após o pai tentar confrontá-lo. Adriana foi atingida no abdômen e levada ao hospital mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

A advogada de David, entregou uma declaração de inocência, o pai também disse que ele tem problemas psicológicos, mas não informou quais eram.