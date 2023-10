Brasileiras são resgatadas de exploração sexual na Bolívia

Duas brasileiras, sendo uma de 20 e outra de 31 anos, foram resgatadas na última sexta-feira (29), pela Polícia Federal (PF), vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual na Bolívia.

São alvo dessa atividade criminosa, geralmente, pessoas vulneráveis, como as brasileiras em questão, que foram ludibriadas com uma proposta de trabalho na Bolívia. As tratativas com a Interpol em Cobija foram céleres e as mulheres prontamente localizadas e resgatas.

Por fim, as vítimas foram conduzidas para o Brasil com o auxílio do efetivo da Polícia Federal de Epitaciolândia para as devidas providências e acolhimento. Outras atividades foram organizadas, no final desta tarde, resultando na prisão de três envolvidos, em Cobija, que responderão por seus atos na justiça.

Redação AM POST