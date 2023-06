O brasileiro, Matheus Martines, foi morto após elogiar um cachorro ao ver o dono passeando com o animal em Oakland, nos Estados Unidos. O caso aconteceu no dia 22 de junho deste ano.

Matheus tinha 27 anos e trabalhava como entregador de flores e estava nos Estados Unidos há mais de 5 anos. O jovem planejava voltar para o Brasil daqui a dois meses.

Conforme informações da polícia local, um casal teria se aproximado do jovem com o cachorro, foi quando o brasileiro fez um elogio para o animal. O dono não teria gostado e começou a discutir com o brasileiro, dando um tapa no rosto do jovem. Em sua defesa, ele acabou jogando as flores no homem que estava armado, que fez um disparo.

O brasileiro chegou a ser socorrido, mas morreu em uma unidade saúde. O suspeito e a esposa que estava com ele foram detidos pela polícia.

A mãe do jovem viajou para os Estados Unidos assim que soube da morte do filho. “Foi cruel, foi sem motivo. O cara saiu da casa dele e atirou no primeiro que encontrou. Nada vai trazê-lo de volta, mas tenho fé que a justiça vai ser feita”, disse Isabel Martines.

