Brasileiro morre após ser detido por entrar ilegalmente nos EUA

Redação AM POST

A agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) divulgou na última sexta-feira (26) a morte de um brasileiro detido após ter entrado ilegalmente no país. Kesley Vial, de 23 anos, foi encontrado desacordado na prisão em que estava detido, no estado do Novo México.

Continua depois da Publicidade

Segundo pronunciamento da ICE, Kesley foi preso em 22 abril por agentes americanos enquanto atravessava ilegalmente do México para os Estados Unidos pela cidade de El Paso, no Texas. Dias após a detenção, o brasileiro foi levado para uma prisão no Novo México.

No último dia 17, Kesley foi encontrado desacordado por um agente que trabalha no centro de detenção. Em seguida, o brasileiro foi transferido para o Hospital da Universidade do Novo México, onde houve a constatação da morte do jovem.

Ainda de acordo com a ICE, após o óbito de Kesley ter sido confirmado, a instituição realizou todos os procedimentos legais de comunicação aos órgãos competentes, incluindo o consulado brasileiro em Houston, no estado do Texas.

Continua depois da Publicidade

A causa da morte de Kesley não foi divulgada pela ICE, que afirma que uma autópsia será feita para determinar o motivo do óbito do rapaz de 23 anos. Por meio de nota, a instituição reforçou o compromisso com a saúde das pessoas detidas, que são responsabilidade da agência.

*Com informação R7