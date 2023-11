Briga entre adolescentes termina em esfaqueamento e morte

Nesta sexta-feira, 10, uma tragédia chocou a cidade de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, após uma briga entre dois adolescentes terminar em morte. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), que relatou o ocorrido no bairro Montanhão.

Segundo os relatos, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de esfaqueamento. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima, um menino de apenas 16 anos, ainda com vida. Ele foi prontamente socorrido, porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e faleceu logo em seguida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante as buscas nos arredores do crime, os policiais abordaram três jovens suspeitos. Em depoimento, um dos jovens, de 18 anos, confessou ter brigado com a vítima e desferido os golpes de faca. Os oficiais encontraram com o suspeito um canivete, que foi apreendido juntamente com a camisa que ele estava usando, para serem utilizados nas investigações.

De acordo com a SSP, o suspeito foi levado até a delegacia e está à disposição do Poder Judiciário. O caso foi registrado como homicídio no 6º Distrito Policial de São Bernardo do Campo. Além disso, foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) para auxiliar na elucidação do crime.