Briga entre estudantes acaba com jovem esfaqueado

Redação AM POST

Na manhã de quarta-feira (23), um estudante, de 15 anos, foi esfaqueado por um colega após uma briga na escola. O caso aconteceu no Centro de Ensino Fundamental (CEF) 4 de Taguatinga, Distrito Federal.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) o agressor golpeou a vítima na perna. O adolescente recebeu atendimento e foi levado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), consciente, orientado e estável.

A confusão teria começado dentro da sala de aula, segundo a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEDF). Depois, os gestores da escola acionaram os bombeiros para prestar socorro à vítima.

O estudante esfaqueado passa bem, e o caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 2. Nem a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) nem a SEDF divulgaram a motivação da briga ou a identidade do agressor.

Com informações do Metrópoles*