Polícia

Briga sangrenta entre irmãos quase termina em morte na Zona Leste de Manaus

Agressão a pauladas deixa um dos irmãos em estado crítico.

Por Marcia Jornalist

20/08/2025 às 09:11

Notícias policiais – Na noite desta terça-feira, 19, uma discussão entre irmãos na rua Roraima, no bairro São José Operário, zona leste de Manaus, culminou em uma agressão brutal.

Um dos homens foi gravemente ferido após ser atacado com um pedaço de pau pelo próprio parente.

De acordo com testemunhas, a briga entre os irmãos era frequente, mas escalou para um nível alarmante de violência.

O agressor, possivelmente sob efeito de álcool ou drogas, não hesitou em agredir o irmão, deixando-o com ferimentos sérios.

Moradores da região, embora já habituados com as desavenças entre os dois, ficaram chocados com a gravidade da situação, afirmando que nunca haviam presenciado um episódio tão violento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro à vítima, mas não há informações sobre seu estado de saúde atual.

A polícia também foi chamada ao local para investigar o incidente e localizar o agressor, que se evadiu após a agressão.

Esse caso levanta preocupações sobre a violência familiar e a necessidade de intervenções para evitar tragédias em situações de conflito.

