Brutal: irmãos são ‘metralhados’ enquanto dormiam dentro de casa

Os irmãos Wesley da Cruz Feitosa, 26, Adrian da Cruz Feitosa, 17, e Wallisson da Cruz Feitosa, 19, foram assassinados a tiros nessa quinta-feira (15), dentro da casa em que eles moravam no bairro Parque Alvorada, município de Timon, a cerca de 432 km de São Luís, Maranhão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações das autoridades locais, a residência das vítimas foi invadida por membros de uma facção criminosa atuante no estado. Dois foram encontrados mortos de forma brutal dentro de redes, em um quarto da casa, e outro estava jogado no chão da sala com vários tiros pelo corpo.

Os corpos foram removidos para o Instituto de Medicina Legal (IML) e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Maranhão (PC-MA).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE