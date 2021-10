‘Bruxa Keka’ é presa por atrair homem para morte em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Klivia Leandro Lima, conhecida como “Bruxa Keka”, de 30 anos, foi presa nessa quinta-feira (30/09) por encolvimento no homicídio do autônomo Abraão Nascimento da Rocha, que tinha 36 anos, e foi morto a tiros, no dia 19 de julho deste ano, no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Charles Araújo, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a mulher atraiu a vítima para fora de uma casa, situada na rua do Campo, naquele bairro, momento em que efetuou três disparos de arma de fogo contra o homem.

“Abraão ainda chegou a ser socorrido, e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Enquanto estava em vida, a vítima informou aos familiares quem seria a autora do crime”, disse o delegado.

A autoridade policial contou que, ao tomar conhecimento sobre o ocorrido, as equipes iniciaram as diligências e solicitaram à Justiça o mandado de prisão em nome da infratora, e a ordem judicial foi expedida no dia 13 de setembro deste ano, pelo juiz André Luiz Nogueira Borges de Campos, da Central de Inquéritos Policiais.

“Com a ordem decretada, seguimos em diligências e efetuamos a prisão de Klivia no estacionamento de um supermercado, localizado no bairro Flores, na zona centro-sul”, falou o delegado.

Araújo esclareceu que há duas hipóteses acerca da motivação do crime. “A primeira é relacionada ao tráfico de drogas, tendo em vista que a vítima tinha envolvimento com o crime. E a outra seria uma possível motivação passional, pois a vítima teria tido um caso com uma das pessoas envolvidas no homicídio”, disse a autoridade policial.

O delegado ressaltou que os trabalhos policiais irão continuar para localizar e identificar o outro indivíduo envolvido no homicídio de Abraão.

Procedimentos – Klivia irá responder por homicídio, e será encaminhada à audiência de custódia na Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.