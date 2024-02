Busca por foragidos em Mossoró completa quatro dias

A busca pelos foragidos Rogério da Silva Mendonça, 35 anos, e Deibson “Tatu” Cabral Nascimento, 33 anos, que escaparam da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, continua no quarto dia consecutivo, neste sábado (17).

A fuga dos presos da prisão de segurança máxima marcou um evento histórico no Sistema Penitenciário Federal, desencadeando uma mobilização coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública para localizar e capturar os fugitivos.

A operação envolve cerca de 300 agentes federais e estaduais, incluindo helicópteros e drones em busca da dupla. Dentre esses agentes, 100 são da Polícia Federal (PF), outros 100 são da Polícia Rodoviária Federal (PRF), e os restantes 100 são das forças policiais locais.

Até o momento, as evidências encontradas se limitam a vestígios como pegadas, roupas e restos de alimentos deixados ao longo do trajeto. Segundo informações da coluna “Na Mira” do Metrópoles, os fugitivos foram avistados carregando mochilas e utilizando tênis na região. A busca continua intensa na tentativa de recapturá-los.