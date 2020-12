Buscas pelo corpo de bebê jogada em igarapé continuam em Manaus

Redação AM POST

Após finalizarem o terceiro dia de buscas pelo corpo da bebê de dois meses que foi jogada em igarapé, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros deve continuar a procura na manhã desta sexta-feira (18) na zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, buscas já foram feitas na Comunidade Aliança com Deus, Raio de Sol, Cemitério dos Índios e Conjunto Viver Melhor, locais onde a extensão do igarapé percorre.

A mãe da criança relatou a polícia que o homem, identificado como Vanderson M.D.S, de 22 anos, esperou ela dormir para cometer o crime. O acusado confessou ter colocado a criança em uma bolsa e jogado no igarapé. Ele não aceitava que a menina fosse fruto de outro relacionamento.

A justiça do Amazonas já decretou a prisão preventiva de Vanderson.