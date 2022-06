Buscas por barco de Dom e Bruno continuam neste sábado no Amazonas

Redação AM POST

As buscas pela embarcação que transportava o indigenista brasileiro Bruno Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips, mortos no Amazonas, seguem neste sábado (18), no município de Atalaia do Norte, a 1.136 quilômetros de Manaus.

Na sexta-feira (17), as ações das forças de segurança encerraram no final da tarde. Equipes da Marinha e Defesa Civil de Atalaia do Norte, que dão apoio nas buscas, retornaram ao porto do município por volta das 15h45 (horário local).

A região onde as buscas se concentram foi apontada por Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, que confessou o assassinato de Bruno e Dom em depoimento. Ele também indicou à polícia o local onde a embarcação foi afundada e a área onde os corpos das vítimas foram ocultados.

Na quinta-feira (16), agentes da PF, Marinha e indígenas percorreram cerca de 12 km pelo Rio Itaquaí, nas proximidades da comunidade ribeirinha Cachoeira, mas não encontraram a lancha.

De acordo com a PF, um trabalho minucioso dos mergulhadores foi feito e as equipes de buscas utilizam garateias – equipamentos com ganchos – para tentar detectar a embarcação, que segue desaparecida.