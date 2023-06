Cabeleireira e cliente, identificadas como Ana Raquel Brito, de 27 anos e Kethlyn Oliveira, de 29 anos, foram mortas por criminosos em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com a polícia, a cabeleireira Ana estava atendendo Kethlyn, quando criminosos invadiram o salão de beleza e sequestraram as mulheres. A filha de sete anos da cliente também estava no local e as três foram colocadas à força em um carro.

No meio do caminho, Kethlyn pula do carro, os criminosos voltam e atropelavam a mulher. Os criminosos fogem com a cabeleireira que é encontrada morta dentro do carro abandonado.

Agora, a polícia procura pela criança de 7 anos que está desaparecida.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

Redação AM POST