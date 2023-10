Cabeleireira é morta a facadas pelo ex-namorado

Um homem de 20 anos foi preso depois de confessar que matou a ex-namorada a facadas, em Luziânia, no entorno do Distrito Federal. Matheus de Jesus Rodrigues disse à polícia que assassinou a cabeleireira Vivian Maldonado, de 32 anos, durante uma discussão. O caso ocorreu no último sábado (7). As informações são do site Mais Goiás.

Matheus contou que conhecia Vivian desde criança e que eles tiveram um relacionamento. No dia do crime, o suspeito explicou que foi até a casa da cabeleireira para conversar, mas o casal acabou discutindo.

O jovem relatou à polícia que a vítima teria começado uma confusão e ameaçado a mãe dele. Em seguida, o suspeito acionou a Polícia Militar, que teria ido ao local e conversado com ela. No entanto, após os militares irem embora, Matheus disse que Vivian o “cercou”.

Em depoimento, o rapaz narrou, ainda, que Vivian o acertou com um capacete e ele a esfaqueou. Segundo a polícia, Matheus teria relatado que a ex-namorada o perseguia e que ele havia cometido o crime porque tinha usado drogas.

Paulo Henrique Cysneiros, advogado de Matheus, informou que solicitou a liberdade provisória, porque o jovem é réu primário, além de ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. No entanto, a justiça negou o pedido da defesa.

De acordo com a juíza, Nunziata Stefania, os indícios de autoria do crime eram “suficientemente comprovados”. Stefania ainda ressaltou que há prova da materialidade do crime. A audiência de custódia ocorreu no último domingo (8).

