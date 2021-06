Cabeleireiro é morto à facadas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um cabeleireiro, identificado como Joaquim Ramos, de 61 anos, foi morto à facadas na manhã desta terça-feira (22), em um salão de beleza na rua Iratiba, bairro São José, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, Joaquim morava no local com uma mulher e estava se preparando para tomar café com um amigo, mas foi abordado por criminosos na porta do local.

Joaquim ainda correu, mas foi alcançado e esfaqueado 12 vezes, sendo 6 nas costas e 6 na barriga. Informações preliminares apontam que o crime tenha ligação com dívida.

O caso deve ser investigado pela polícia.