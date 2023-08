‘Cabelo de Bruxa’, assaltante de banco mais procurado, é preso em Manaus

Um homem, identificado como Silvio Cesar de Araújo, de 50 anos, conhecido como “Cabelo de Bruxa”, Um dos assaltantes de banco mais procurados do Brasil, foi preso, na quarta-feira (9), pela Polícia Federal (PF), em Manaus. O então foragido integrava quadrilhas armadas especializadas em grandes assaltos em Mato Grosso.

De acordo com a PF, Cabelo de Bruxa havia sido condenado a 17 anos de prisão pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá (MT) pelos crimes de porte ilegal de arma, roubo qualificado, formação de quadrilha, cárcere privado e receptação. Ele integrou quadrilhas armadas especializadas em grandes assaltos, com domínios de cidades no interior de Mato Grosso, conhecido como “novo cangaço” e estava foragido desde 2018.

Silvio Cesar de Araújo chegou a fugir de um presídio em Cuiabá, no ano de 2012, após explodir o muro da penitenciária com uma bomba. O criminoso foi encaminhado à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas para procedimentos de praxe e se encontra à disposição da Justiça.

Redação AM POST