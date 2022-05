Cabo da PM foi torturado antes de ser morto em casa onde houve triplo homicídio em Manaus, diz polícia

As investigações da polícia apontam que o Cabo da Polícia Militar Isaías Filho, 38 anos, sofreu agressões antes de ser morto. A vítima apresentava marcas no rosto, e foi morto a tiro a queima roupa na região da cabeça e abdômen.

O homem era morador do bairro há muitos anos e residia atrás da casa onde tudo aconteceu. No terreno dele, havia uma escada encostada no muro.

De acordo com as equipes, o Cabo ouviu barulhos e foi ver o que estava acontecendo. Quando entrou no imóvel foi surpreendido por criminosos que estavam à procura de drogas.

A Polícia Militar, por sua vez, afirma que a morte de Isaías não tem relação com o triplo homicídio.

Isaías tinha 20 anos de corporação trabalhava na 20 ª Cicom. Segundo os colegas, ele era um homem pacato e de conduta exemplar.