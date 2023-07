Cabo da PM suspeito de tentar matar travesti é investigado pela Polícia Civil em Manaus

O cabo da Polícia Militar, Juan Pablo Sampaio, lotado na Cavalaria da PM, está sendo investigado pela Polícia Civil suspeito de tentar matar, na manhã de ontem (13), uma travesti conhecida como “Paola” e identificada como Mateus Pereira de Souza, de 23 anos, em um Posto de Combustível na Avenida Laguna, bairro Planalto, zona Centro-Oeste de Manaus.

O caso será investigado pelo 17° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e a defesa do suspeito já foi acionada. As imagens das câmeras de vigilância devem ser solicitadas pela Polícia Civil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com testemunhas, a vítima e o suspeito saíram juntos de um Motel na Rua Jequié, em um carro modelo Etios cor verde, foram até o local do crime, onde iniciaram uma discussão dentro do veículo e a travesti teria saído com a chave do veículo na mão, após, supostamente, o policial militar não ter aceitado pagar o programa, momento em que foi baleada quatro vezes.

Em seguida, ele o homem fugiu em seu carro mas foi identificado pela polícia.

A vítima foi levada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, atingida por quatro disparos nas regiões da cabeça, abdômen, braço e perna esquerda. Ela não corre risco de morte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Polícia Militar do Amazonas disse em nota que irá instaurar um procedimento administrativo para apurar o caso, bem como acompanhará as investigações por parte da Polícia Civil. Porém, não informou se o cabo será afastado de suas atividades.