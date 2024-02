Cabo da Polícia Militar é morto durante ocorrência

Dois policiais militares foram baleados, na manhã nesta quarta-feira (7), em confronto com suspeitos, em Santos, no litoral de São Paulo. Um deles, o cabo da PM José Silveira dos Santos, morreu após ser atingido por um tiro no abdômen. O outro, um sargento, foi baleado no braço. Um suspeito ficou ferido na ação.

Os policiais são lotados no 2º Batalhão de Ações Especiais (Baep). Eles foram alvejados por disparos durante um tiroteio, na Rua Doutor João Carlos de Azevedo, região do Morro do Tetéu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os dois foram levados para a Santa Casa de Santos. O hospital confirmou a entrada dos pacientes às 10h40, em seu pronto-socorro, recebendo atendimento imediato de uma equipe multiprofissional. Mais tarde, a PM confirmou o óbito do cabo em sua rede social e por nota.

A corporação informou que o cabo José Silveira dos Santos “foi covardemente alvejado por criminosos”. Segundo a PM, ele deixou esposa e dois filhos.

– Que a família encontre forças para superar essa tragédia e que a Justiça seja implacável para que os responsáveis por estes atos covardes sejam devidamente responsabilizados – diz a nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O estado de saúde do sargento não foi informado. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Redação AM POST