“Cachorrão” é preso por furto de motocicletas no Amazonas

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) e da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Itacoatiara, deflagraram, na manhã desta sexta-feira (19/08), operação policial com objetivo de recuperar motocicletas furtadas no município (a 176 quilômetros de Manaus, em linha reta).

A ação foi coordenada pelos delegados Paulo Barros e Mary Anne Trovão, titulares da DEP e DIP, respectivamente, e resultou na recuperação de duas motocicletas e um homem indiciado por furto qualificado.

A delegada Mary Anne Trovão disse que, a partir dos trabalhos investigativos, as equipes conseguiram recuperar a primeira motocicleta, no quilômetro 33, da Estrada da Várzea, no município de Silves (a 204 quilômetros da capital). E o segundo veículo, foi recuperado em um ramal da rodovia estadual AM-010, nas proximidades do quilômetro 29.

“Ambas as motocicletas haviam sido furtadas por uma única pessoa, identificada como Henrique César Passos do Nascimento, 34, conhecido como “Cachorrão”, em ocasiões distintas”, disse.

Henrique foi indiciado por furto qualificado e ficará à disposição do Poder Judiciário. E as motocicletas serão devolvidas aos legítimos proprietários.