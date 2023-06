Cachorro é esfaqueado e arremessado do 5º andar de prédio

Um cachorro de 4 anos foi encontrado morto com ferimentos no corpo dentro de um condomínio no bairro da Várzea, na Zona Oeste do Recife.

Os donos do animal acreditam que ele foi arremessado da janela de um dos apartamentos do conjunto residencial e, antes disso, esfaqueado. A Polícia Civil investiga o caso como crueldade contra animais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A tutora do animal também disse que, no dia seguinte, registrou o caso na Polícia Civil, que colheu o depoimento dos donos. Outra pessoa do prédio também deve depor em breve.

Com informações do G1*