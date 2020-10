Cachorros policiais farejam drogas dentro de balsa em Parintins

Equipes da Força Tática e do 11º Batalhão de Polícia Militar de Parintins, município situado a 369 quilômetros de Manaus, com o apoio do Canil Tupinambarana, apreenderam material entorpecente em uma balsa procedente de Manaus. A ação ocorreu na manhã desta segunda-feira (19/10).

Segundo os policiais, o 11º Batalhão recebeu denúncia anônima sobre a presença de droga na embarcação. Em conjunto com a Força Tática, a equipe do BPM foi verificar a veracidade da denúncia.

Continua depois da Publicidade

Ao chegar à embarcação, os policiais realizaram buscas e encontraram com a ajuda de cães farejadores o material ilícito. No total, foram apreendidos seis tabletes supostamente de maconha skank, que estavam escondidos dentro do bebedouro da balsa.

O responsável pela embarcação foi procurado, porém, não o localizaram. O material entorpecente foi apreendido e levado ao 3˚ Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis ao caso.

* Com informações da Assessoria de Imprensa