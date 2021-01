Cadáver degolado e com as mãos decepadas é encontrado em bueiro de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O corpo de um homem, não identificado, foi encontrado degolado e com as mãos decepadas dentro de um bueiro na manhã deste domingo (24), em uma residência na rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

De acordo com a polícia, o dono da casa estava varrendo quando encontrou o cadáver e acionou as autoridades.

Ainda conforme a polícia, o corpo estava no local há cerca de dez dias e teria sido jogada no bueiro logo acima, mas com a água e a chuva, acabou se deslocando para o bueiro da residência.

Ainda não há informações sobre as causas do crime, no entanto, suspeita -se que tenha relação com o tráfico de drogas.

O cadáver foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.