‘Cadáver’ é condenado a 16 anos de prisão por matar homem a facadas em Manaus

A 3.ª Vara do Tribunal do Júri julgou e condenou nesta quarta-feira (18/08), o réu Alan de Almeida Silva (conhecido como “Cadáver”) a 16 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de homicídio qualificado que teve como vítima Lukas Helison Taveira Ferreira. O crime ocorreu no dia 25 de março de 2018, no Beco do Curió, localizado na área de ocupação conhecida como “Jacarezinho”, nas proximidades do Condomínio Villa-Lobos, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

O julgamento da Ação Penal n.º 0634046-48.2018.8.04.0001 foi presidido pelo juiz de direito Rosberg de Souza Crozara. O promotor de justiça André Epifânio Martins trabalhou na acusação. O réu teve em sua defesa a advogada Natividade de Jesus Magalhães Maia. Alam de Almeida Silva está preso desde a época do crime e foi conduzido, na manhã desta quarta-feira, ao plenário do Fórum Ministro Henoch Reis para participar do julgamento.

De acordo com o inquérito policial que originou a denúncia do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), na madrugada do dia 25 de março de 2018, Lukas Helison voltava para casa de bicicleta, quando os supostos traficantes conhecidos como “Carioca” e “Do Voyage” o confundiram com um integrante de uma facção criminosa rival. Em razão disso, ordenaram a Alan de Almeida Silva que o executasse.

Ainda conforme o inquérito, após deter Lukas e levá-lo para uma casa abandonada, Alan passou a desferir várias facadas na vítima, até que a faca quebrou. O acusado, então, deixou a vítima no local, sob a guarda de “Carioca” e “Do Voyage”, que permaneciam na frente da casa abandona, e foi até sua residência pegar outra faca para consumar o crime. Ao retornar, desferiu um último e fatal golpe na nuca de Lukas.

Em seguida, segundo os autos, Alan e os comparsas envolveram o corpo da vítima num lençol, colocaram em um veículo e o transportaram para um bueiro existente na Rua Marquês de Monte Alegre, loteamento Parque das Nações. O cadáver foi localizado porque transeuntes haviam presenciado o corpo da vítima ser retirado de um carro modelo Voyage cor preta e, em seguida, ser jogado no local.

Na 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus, no julgamento da Ação Penal n.º 0614367-28.2019.8.04.0001, também realizado na manhã desta quarta-feira no Fórum Henoch Reis e presidido pelo juiz de direito Mateus Guedes Rios, os jurados consideram que Jowilliam Mota de Lima tentou matar os policiais militares Carlos Magno Alencar da Silva, Josué Duarte de Oliveira e Reinaldo Almeida de Oliveira, no dia 28 de março de 2019, por volta de 00h40, na rua Saara, bairro Amazonino Mendes, Cidade Nova, em Manaus. Com a condenação pelas tentativas de homicídio contra os PMs, o réu recebeu uma pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

*Com informações do TJAM