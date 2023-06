Cadáver é encontrado por populares na Zona Oeste de Manaus

No fim da tarde desta quarta-feira, 28, um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto no Ramal Vivenda do Pontal, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. Um motociclista foi quem localizou o cadáver.

Segundo informações da Polícia, moradores das proximidades que passavam pela rua encontraram a vítima, já sem vida, jogada no chão. Logo após, os agentes foram acionados para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com a PM-AM, o homem não é conhecido no local. Ele foi encontrado com as mão amarradas e com marcas de tiros pelo corpo, sendo 6 na região da nuca e costas, e 1 no pescoço.

Peritos acreditam que o homem pode ter sido assassinado por volta das 16h, naquele mesmo lugar, devido a rigidez do corpo. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do crime.

Redação AM POST