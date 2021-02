Cadáveres são encontrados atrás de prédio da Seduc em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Dois homens, estando um deles decapitado, até o momento não identificados, foram encontrados na tarde deste domingo (7), atrás de prédio da Secretaria de Educação do Estado Do Amazonas (Seduc), no bairro Distrito Industrial, zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a informação sobre os corpos chegou até eles após vídeo das mortes que circula nos grupos de whatsapp.

No local, familiares chegam para tentar fazer o reconhecimento dos corpos, Equipes da Polícia, uma equipe do Instituto Médico Legal (IML), policiais da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS e Companhia Independente de Policiais com Cães (CIPcães), também estão no local.