Café regional é autuado durante fiscalizações da CIF em Manaus

Na manhã deste domingo (28/03), os agentes que compõem a Central Integrada de Fiscalização (CIF) percorreram cafés regionais de Manaus e Iranduba, na Região Metropolitana, para orientações sobre as regras de funcionamento e as medidas de prevenção à Covid-19. Um estabelecimento foi autuado por falta de licença sanitária, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus.

É o quarto final de semana seguido em que os estabelecimentos dessa modalidade são vistoriados. O objetivo é garantir o funcionamento dos espaços comerciais evitando risco de contágio pela Covid-19 aos clientes e funcionários.

Ao todo, os fiscais da CIF percorreram 17 cafés regionais. Dessa vez, a maioria em Iranduba (município a 27 quilômetros de Manaus). Além disso, os fiscais também acompanharam a dispersão da 4ª Corrida Jungle Girl Tarumã-Açu, um evento de trilha realizado neste domingo e que estava sendo encerrado assim que os fiscais chegaram. O organizador não foi localizado.

Durante a visita aos cafés regionais, em Manaus, o estabelecimento Café da Manhã do Rosinaldo, na Praça 14, foi autuado por não possuir licença sanitária. Os demais estabelecimentos visitados pelas equipes receberam orientações para melhorar a adequação às normas de segurança sanitária, principalmente com maior atenção ao distanciamento entre os clientes.

Com coordenação da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a CIF reúne equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Defesa Civil e Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM).

Denúncias sobre irregularidades no cumprimento do decreto governamental devem ser feitas ao 190 ou ao site da SSP, no www.ssp.am.gov.br.

FOTOS: Divulgação/SSP-AM

Mais informações: Assessoria de Comunicação da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM): Tabajara Moreno (3652-2022, 99210-8956 e 99191-8322) e Édria Caroline (99192-2374). E-mail: [email protected]