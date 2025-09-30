‘Cafetão’ é preso por prostituir meninas de 13 e 15 anos por R$ 100 em Manaus

Notícias policiais – Um homem de 54 anos foi preso em Manaus, nessa segunda-feira (29/09), sob a acusação de exploração sexual de adolescentes com idades entre 13 e 15 anos. A prisão preventiva, cumprida pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) revelou um esquema que vitimava jovens em situação de vulnerabilidade social e familiar na capital amazonense. O autor também foi flagrado com uma motocicleta com restrição de furto e placa adulterada.

De acordo com a delegada Rosane Ferreira, da Depca, foi identificado que as vitimas eram agenciadas pelo homem, que recebia R$ 100 por cada encontro, com o valor transferido diretamente para a sua conta.

As vítimas eram forçadas a se deslocar para a avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste, durante a madrugada, onde eram submetidas a situações de exploração sexual.

A delegada informou que a operação teve início após denúncias de familiares de uma das vítimas, de 13 anos, que conseguiu fugir do local e relatar a situação. A adolescente, acompanhada de seus familiares, compareceu à delegacia e formalizou a denúncia. Ela disse em escuta especializada que havia morado na residência com outras cinco adolescentes e o homem.

“A partir do registro dessa ocorrência, nós iniciamos as investigações e, com base no testemunho e na escuta especializada dessa primeira vítima, obtivemos a informação de que o investigado atraía meninas entre 13 e 15 anos de idade com vulnerabilidade social e conflitos familiares para a exploração sexual”, disse Rosane.

Segundo a delegada, a partir do depoimento, foi constatado que o autor atraía as vítimas por meio de outra adolescente, que também era forçada por ele. Além da moradia o indivíduo dava roupas, calçados e drogas as vítimas. Foram solicitados à Justiça mandados de prisão e busca e apreensão.

Com as ordens judiciais deferidas, a operação foi realizada e, durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares e uma motocicleta com restrição de furto e placa adulterada, utilizada pelo homem para transportar as vítimas.

Duas adolescentes foram encontradas na casa do indivíduo e uma delas estava com o QR Code plastificado com endereço da conta do homem.

As vítimas foram encaminhadas à Depca para escuta especializada e, em seguida, ao Conselho Tutelar para o acompanhamento adequado.

“É um ponto difícil porque essas vítimas, em um primeiro momento, não o entendem como agressor; entendem como alguém que estava ali ajudando elas diante de tantas dificuldades”, declarou a delegada.

O homem será indiciado por exploração sexual de adolescentes. Ele passará por audiência de custódia e e ficará à disposição da Justiça.