Caio Claudino pretende revelar em entrevista o verdadeiro motivo de ter assumido culpa da morte de servidora do TRT em Manaus

O advogado Samarone Gomes afirma que pediu da justiça autorização para que o agente de portaria Caio Claudino de Souza, 25, preso após confessar o assassinato da servidora pública Silvanilde Veiga achada morta no próprio apartamento em condomínio de luxo, no bairro Ponta Negra, em maio deste ano, conceda entrevista a uma TV local revelando a sociedade o verdadeiro motivo que o fez assumir a autoria do crime.

“No primeiro momento em que eu tive uma conversa com o Cai já dentro da delegacia ele fez aquela mesma narrativa que foi passada para a imprensa. Posterior a isso eu aguardei ele descer para o sistema prisional quando eu retornei para conversar com ele, ele disse que não matou e sequer esteve no local da cena do crime”, disse.

De acordo com o advogado seu cliente afirma que não disse nada do que está em seu depoimento a polícia e que apenas assinou porque foi obrigado.

“A defesa vai requerer da Justiça que o caio venha ser entrevistado por uma emissora e que ele se expresse do porque que ele assumiu aquele crime, o que o motivou a supostamente ter assumido”, declarou Samarone.

Para o advogada ainda falta mais investigação para conclusão do caso e por isso foi pedido acesso a cena do crime para fazer uma nova análise.

Claudino foi preso no dia 21 de junho e na época disse que tinha matado Silvanilde porque estava sob o efeito de drogas e queria dinheiro para comprar mais entorpecentes. Ele afirma que por consequência disso, acabou confessando ser o autor do crime, agora mais calmo, disse que tem a certeza de que não foi ele.

Chorando muito, o suspeito enfatizou que tudo não passou de um ‘acidente’ e aproveitou para pedir desculpas aos familiares da servidora. Caio ainda revelou que minutos antes teria recebido um áudio da esposa informando sobre o estado de saúde do filho do casal, dando indícios que teria cometido o crime devido precisar de dinheiro. “Peço desculpas à família e a toda sociedade”.