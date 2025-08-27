Câmera flagra dupla em moto assaltando mulher com crianças em Manaus; vídeo

Notícias policiais – Uma câmera de vigilância registrou dois criminosos armados praticando um assalto na rua Raquel de Souza, bairro Petrópolis, na zona Sul de Manaus. A dupla, conhecida por circular em uma motocicleta, tem aterrorizado moradores com ações semelhantes em diferentes pontos da região.

PUBLICIDADE

Nas imagens, os suspeitos trafegam pela via movimentada e, ao avistarem uma mulher acompanhada de várias crianças, reduzem a velocidade. O garupa salta da moto, aborda rapidamente a vítima e toma o celular dela diante das crianças, retornando logo em seguida ao veículo e fugindo com o comparsa.

Moradores relataram que a dupla já teria cometido outros assaltos nos bairros Petrópolis e São Francisco, sempre utilizando a mesma tática para surpreender pedestres. O caso foi registrado pelas autoridades policiais, que investigam a atuação dos criminosos na zona Sul da capital.

PUBLICIDADE

Leia mais: Acidente entre dois carros e carreta causa lentidão na avenida das Torres