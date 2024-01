Câmera registra assaltante roubando farmácia e joias de funcionária em Manaus

Imagens de câmeras de segurança registraram um assalto a uma farmácia localizada na avenida Presidente Kennedy, bairro Santa Luzia, zona sul de Manaus. O crime ocorreu na última quinta-feira (18), por volta das 20h.

No vídeo, um homem vestindo camisa e bermuda azuis, com boné, entra no estabelecimento e anuncia o assalto. Não aparentando estar armado, ele se dirige ao balcão onde estão duas funcionárias. O suspeito recolhe o dinheiro do caixa e solicita também as joias de uma das mulheres presentes.

Câmera registra assalt4nte roub4ndo farmácia e joias de funcionária em Manaus pic.twitter.com/jPeRys4fF0 — AM POST (@portalampost) January 22, 2024

Após o crime, o assaltante deixa o local rapidamente. Até o momento, não há informações sobre sua localização ou prisão. As autoridades pedem a colaboração da população, incentivando quem tenha informações sobre o suspeito a entrar em contato através dos números 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

