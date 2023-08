Caminhão carregado com madeira ilegal é apreendido pela PRF na BR-319

Um caminhão carregado com madeira ilegal foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nessa quarta-feira (16), no KM 679 da BR-319, em Humaitá, interior do Amazonas.

De acordo com informações da PRF, os agentes abordaram o veículo e constataram divergências entre os documentos físicos apresentados e os disponíveis em consultas oficiais realizadas na internet. Quando analisadas, as placas de um dos semirreboques não batiam com as verificadas on-line.

Segundo a Instrução Normativa do IBAMA, na hipótese de haver divergência entre quaisquer informações do Documento de Origem Florestal (DOF) e o Documento Fiscal, ou entre estes documentos e a carga transportada, constituem irregularidades que invalidam o DOF e sujeita os infratores às sanções penais.

O condutor e veículo foram para à Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

