Caminhão e madeira ilegal são apreendidos em Manaus

Policiais militares do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), vinculado ao Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), na noite de sábado (1º/05), detiveram um homem e apreenderam aproximadamente 18 metros cúbicos de madeira serrada, no momento em que era feito o descarregamento da carga, no bairro Alvorada I, zona centro-oeste de Manaus.

A equipe policial abordou o caminhão de cor vermelha, placa NOY 3780, durante fiscalização ambiental e, após verificar o material transportado, solicitou o documento de origem florestal (DOF) referente à carga. O condutor, de 27 anos, apresentou o Documento de Origem Florestal (D.O.F.) e informou que a madeira era oriunda do município de Manacapuru. Porém, após a cubagem do produto, a polícia verificou que a quantidade encontrada, aproximadamente 18 metros cúbicos de madeira serrada, estava em desacordo com a descriminada nos DOF’s.

Em razão disso, o condutor, veículo e a madeira foram apresentados ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos.

O Batalhão de Policiamento Ambiental orienta a população que ter em depósito, transportar ou guardar madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente, configura crime ambiental, sujeitando seu autor às penalidades previstas na lei.

Denúncia – Os interessados em denunciar crimes ou agressões ao meio ambiente, podem entrar em contato, imediatamente, por meio do disque denúncia 181, ou do 190.

