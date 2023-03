Caminhoneiro é preso suspeito matar atropelada a própria companheira

A Polícia Civil prendeu, na tarde desta segunda-feira (6), o homem de 39 anos suspeito de atropelar e matar a companheira no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, na última semana.

De acordo com fontes do g1 Minas, a prisão temporária de Deivid de Cassio Ferreira aconteceu em uma casa no bairro Nacional, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Jaqueline Miranda Evangelista Ferreira, de 39 anos, foi atropelada, na madrugada do dia 2 de março, na altura do bairro Olhos D’Água, na Região Oeste da capital mineira. Ela estava com a filha do casal, uma menina de 6 anos.

Após o atropelamento, o homem fugiu. Um dia depois, ele entrou em contato com a família da vítima afirmando que o caso foi um acidente.

Segundo Deivid, ele estaria atrasado para chegar em casa. Preocupada com a demora, a mulher resolveu pegar a filha do casal, ainda de pijama, e seguir para as margens da rodovia.

Ao avistar o caminhão, ela teria se jogado na frente do veículo, na tentativa de sinalizar que estava no local. Ele disse que não teria visto a mulher e, assustado, acabou atropelando a vítima. Na sequência, voltou para entender o que tinha acontecido, mas não teve coragem de ajudar e fugiu.

O que diz a Polícia Civil

A Polícia Civil confirmou a prisão do suspeito. Veja as informações:

“A #PCMG cumpriu hoje, em Contagem, mandado de prisão temporária contra motorista de caminhão, suspeito de atropelar e matar a companheira, no último dia 2, no Anel Rodoviário, no Bairro Olhos D´Água, em BH. A ação foi realizada, nesta tarde, pelo Núcleo de Combate ao Feminicídio do Departamento Estadual de de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa realizou a prisão (DHPP)”.

Fonte: G1