Caminhos Seguros: Forças de Segurança iniciam operação de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes

As Forças de Segurança do Amazonas deram início à Operação Caminhos Seguros. A ação vai ocorrer em todo o estado do Amazonas durante o mês de maio, fortalecendo as ações voltadas para o combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. A operação contará com o apoio de diversos órgãos das esferas estadual, federal e municipal de forma integrada.

Durante a operação serão realizadas atividades de inteligência, preventivas, educativas, ostensivas e repressivas. Neste último caso, as ações serão coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), por meio da Polícia Civil (PC-AM), com apoio da Polícia Militar (PMAM), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PF).

A delegada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), Joyce Coelho, que está à frente da operação, informou que as ações, que já são realizadas diariamente, serão fortalecidas durante o período operacional. “O que vamos fazer é aumentar nossos esforços para que a gente alcance cada vez mais crianças, pais e quanto mais pessoas pudermos sobre esses crimes e claro, atuar, também, de maneira repressiva”, afirmou.

No Amazonas, os crimes de exploração sexual são altos e para atuar no combate, além das Forças de Segurança, participam da operação nas atividades educativas os demais órgãos do Governo do Estado, como Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), de Saúde (SES), Educação, além das secretarias municipais e instituições parceiras como a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), Tribunal de Justiça (TJAM), Defensoria Pública (DPE), entre outros.

Caminhos Seguros

A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), e realizada nos 26 estados e no Distrito Federal, pelos órgãos de segurança pública de todo o país.

No Amazonas, a Cominhos Seguros tem como coordenação a SSP-AM, por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada (Saeagi), a partir da integração dos órgãos do Sistema Integrado de Comando e Controle (SICC-4).

Fique atento e denuncie

As denúncias podem ser feitas por meio do Disque 100, do Disque 190 e do Disque 181, canal de denúncia da SSP-AM. As ligações são gratuitas e anônimas.