Candidato morre durante teste físico em concurso público da Polícia Militar

Aelton Guimarães Braga Silva, de 20 anos, morreu após passar mal depois de concluir um teste de aptidão física para um concurso público da Polícia Militar. O caso aconteceu na última quinta-feira (4), em Belém, no Pará.

O jovem chegou a receber os primeiros-socorros no local do exame e, logo após, encaminhado consciente para uma unidade de saúde. Aelton morreu ao dar entrada no hospital, mas a causa da morte ainda não foi informada.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), a execução do teste é de responsabilidade da empresa organizadora do concurso público. Em nota, o órgão afirmou que se solidaria com os familiares e amigos do candidato.

Os candidatos executaram quatro exercícios físicos, sendo uma corrida de 12 minutos e três atividades de flexão, sendo estas:

Flexão/sustentação de braço na barra fixa horizontal: 2 (duas) repetições para o sexo masculino e 12 (doze) segundos de sustentação para o sexo feminino; Flexão abdominal sobre o solo com duração de 1 (um) minuto: 30 (trinta) repetições para o sexo masculino e 27 (vinte e sete) repetições para o sexo feminino; Flexão de braço no solo: 23 (vinte e três) repetições para ambos os sexos, sendo a execução para os homens em 4 (quatro) apoios (mãos e pés) e para as mulheres em 6 (seis) apoios (mãos, joelhos e pés); Corrida com duração de 12 (doze) minutos: 2.000 (dois mil) metros para o sexo masculino e 1.600 (mil e seiscentos) metros para o sexo feminino.

