Cantor de Funk é preso por agredir dançarina com capacete em Belém do Pará

Leonardo do Nascimento Fernandes, mais conhecido como MC Anjinho, foi preso após agredir a dançarina Mel Danttas em Belém do Pará. A vítima trouxe à tona o caso nas redes sociais no sábado (27), com o intuito de mobilizar outras vítimas do agressor. O episódio ocorreu após um desentendimento motivado por ciúmes.

Mel relatou ter sofrido graves ferimentos devido à agressão. Um motociclista a socorreu e a levou até uma Unidade de Pronto Atendimento. Em seguida, ela procurou a Delegacia da Mulher para registrar um boletim de ocorrência.

Determinada a não se calar, a vítima deixou claro que, caso algo acontecesse com ela ou sua família, seria responsabilidade de Leonardo. Ela também esclareceu que não tinha um relacionamento com o cantor, negando os rumores espalhados por ele.

MC Anjinho enfrenta cinco processos por agressão contra mulheres. Após o relato da dançarina, várias outras vítimas entraram em contato com ela, alegando que o suspeito as forçava a manter relações sexuais e chegou a mantê-las em cárcere privado. A Polícia Civil está investigando o caso.

Redação AM POST