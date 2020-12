Cantor gospel é preso suspeito de estuprar menina de 16 anos no AM

Redação AM POST*

Adriano Menezes, de 33 anos, que é cantor gospel foi preso suspeito de estuprar uma adolescente de 16 anos em Manacapuru (AM), na terça-feira (8).

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Roberta Merly, o homem teria contratado a jovem para fazer uma sessão de fotos para um comercial de uma academia. Ele teria levado a adolescente para um sítio em uma estrada da região, onde aconteceu o estupro.

A vítima conta que aceitou fazer as fotos porque está desempregada e chegando ao local marcado foi surpreendida pela atitude do suspeito. “Eu estava sem reação, eu estava em choque, não sabia o que fazer. Olha a minha estrutura para a dele, para eu lutar com um cara desse, era arriscado ele tirar a minha vida. Eu pensava muito no meu filho, como meu filho iria viver sem mim se ele é muito apegado a mim”, disse.

Após a divulgação do crime, duas outras vítimas procuraram a polícia para denunciar o cantor por estupro.

Segundo a delegada, uma das mulheres prestou depoimento na quarta-feira (9) e afirmou não ter denunciado antes por ter medo do suspeito. Agora, ela decidiu procurar a polícia porque o suspeito está preso.

