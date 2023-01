Cantor sertanejo morre em acidente após ter carro atingido por ladrão em fuga

Redação AM POST*

O cantor sertanejo Jefferson Machado, de 27 anos, morreu em acidente ocorrido na noite dessa segunda-feira (30) na RSC-453, em Estrela, no Vale do Taquari, Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A namorada do Jefferson, Maiara Datsch, 27 anos também estava no carro, ficou ferida e está internada em estado grave no Hospital Bruno Born.

De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar, o motorista de uma caminhonete, que estava foragido da Justiça, não obedeceu uma ordem de parada dos policias em blitz junto ao posto da polícia rodoviária estadual em Teutônia e fugiu. O veículo tinha sido roubado em Farroupilha.

Durante a perseguição, já na entrada de Estrela, o veículo em fuga invadiu a pista contrária e bateu no carro em que estava Jefferson. Ele morreu no local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o delegado Humberto Roehrig, responsável pelo inquérito, ele foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento de Lajeado e recolhido ao presídio do município.

O delegado informou que o suspeito deve responder por homicídio doloso, já que assumiu o risco de matar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O artista está sendo velado, nesta terça-feira (31), no Cemitério Popular de Teutônia e será sepultado às 18h. Procurada por Quem, a família da jovem — que foi eleita princesa de Teutônia em 2018 e 2019 — deu detalhes sobre seu estado de saúde.