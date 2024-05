Cantora denuncia namorado que é lutador de MMA por agressão e tentativa de feminicídio em Manaus

A cantora gospel, Jhenifer Gisele Ishikawaa Boger, de 31 anos, natural do Mato Grosso e residente em Manaus, denunciou o namorado, um lutador de MMA, identificado como Thiago de Melo, por agressão e tentativa de feminicídio. O incidente ocorreu na noite de sexta-feira (03/05), no apartamento onde vítima mora sozinha, localizado no bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste de Manaus.

Jhenifer Gisele expos o caso nas redes sociais e relatou que na última sexta-feira (3) encontrou com o namorado por volta das 22h após cantar em um casamento. Ela descreveu que, ao longo do encontro, ele apresentou sinais de embriaguez e começou a agredi-la verbalmente e fisicamente. As agressões se intensificaram quando o casal chegou ao apartamento da cantora, culminando em uma tentativa de assassinato com uma faca.

A cantora conseguiu chamar a atenção dos vizinhos e funcionários do prédio com gritos por socorro, o que a salvou de um desfecho trágico.

No domingo (05/05), a cantora foi à Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) para registrar um Boletim de Ocorrência (BO) e realizar exame de corpo de delito. Ela retornou à delegacia na tarde de segunda-feira (06/05) para prestar depoimento detalhado sobre o incidente.

Segundo a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM, a vítima está muito abalada. “Ela tá bem machucada, muito abalada. Inclusive ela te se sentido culpada porque eles haviam terminado e ela deu uma nova chance para ele e por conta disso se sente culpada”, disse.

A delegada afirma que todas as medidas judiciais foram todas. Foi deferida uma medida protetiva em favor da vítima.

A deputadas estadual Alessandra Campelo, que comanda a Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), denunciou hoje o caso na tribuna da Casa Legislativa e afirmou que vai fazer de tudo que o homem seja preso.

“O covarde apontado como autor da agressão será exposto sim, e só vamos descansar quando o ele for preso e responder pelos crimes na Justiça. Importante destacar a ajuda dos vizinhos que denunciaram a agressão, seguida de tentativa de feminicídio. Não compactue com a violência contra a mulher, denuncie mesmo”, disse ela ao publicar foto do homem nas redes sociais.