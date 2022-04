Cão que era mantido preso em condições de maus-tratos é resgatado na Zona Norte de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma mulher que mantinha o próprio amarrado debaixo do sol e de chuva foi denunciada no Conjunto Renato Souza Pinto, bairro Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, na terça-feira (19).

O animal foi flagrado em situações de maus-tratos. De acordo com o protetor de animais, Amauri Gomes, o cão estava amarrado no quintal da casa há dias. Ele destaca a importância da participação da população na realização das denúncias.

“Nós recebemos a denúncia e pedimos apoio da Polícia Militar para ir até a rua Charlote. Ao chegarmos lá nos deparamos com o cão amarrado no meio do temporal. Mesmo com os constantes latidos, a dona da casa não se compadeceu e não o retirou do quintal, onde não possuía cobertura”, relatou o protetor.

No local não havia alimento ou água. Em um dos vídeos encaminhados, o cão chega a desmaiar amarrado na coleira. O animal foi resgatado pela equipe e, segundo Amauri, o animal passa bem. Ele foi avaliado por veterinários e está em um lar temporário.

Para se defender, a mulher disse que a situação não era corriqueira, mas foi desmentida pelos denunciantes, que relataram que o pet era mantido daquela forma diariamente. No total foram contabilizadas seis denúncias.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). O caso foi conduzido pela Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

“É inadmissível ainda termos casos de maus tratos acontecendo com tanta informação. Precisamos ajustar os processos de repressão mais do que nunca. A Polícia Militar tem respaldo no artigo 32 da Lei 9.605/98, de Crimes Ambientais, para prender pessoas em flagrante nessas situações. Não podemos deixar esse tipo de caso passar impune. Denuncie!”

Não cabe à delegacia realizar o resgate dos animais em condições de abandono, mas que, em casos de risco iminente à segurança dos cães e gatos, é pedido o apoio de entidades que trabalham com a causa animal, como é o caso da clínica veterinária comandada por Amauri Gomes.Para denunciar casos como esse de maus-tratos a animais envie mensagem para a equipe de proteção animal pelo WhatsApp (91) 98176-4497 ou pelos canais da Dema (92) 3239-3870 e (92) 9962-2340.