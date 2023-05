Carga de madeira ilegal é apreendida pela PRF na BR-319

Redação AM POST

Nesta terça-feira, 02, um caminhoneiro, de identidade não revelada, foi preso com um caminhão carregado de madeira ilegal na BR-319 no município de Humaitá, no Amazonas.

De acordo com informações, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam fazendo uma fiscalização no quilômetro 679 da rodovia, quando abordaram um caminhão com cerca de 34 m³ de madeira. No entanto, o condutor apresentou documentos do material com divergências.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de Humaitá.