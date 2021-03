Carga de minério avaliada em R$ 11 milhões é apreendida no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Durante fiscalização em embarcações que trafegam pelo rio Solimões, agentes da Base Arpão apreenderam uma carga de pedra brita avaliada em R$ 11 milhões, que vinha sendo transportada de forma ilegal por uma balsa. A ação ocorreu na noite dessa sexta-feira (05/03), próximo a um terminal da cidade de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). De acordo com os policiais, em oito edições, essa é a apreensão com maior prejuízo ao crime já feita durante as revistas.

Segundo o relatório de ocorrência, os policiais realizavam abordagens em embarcações, quando avistaram a balsa transportando minério. Ao abordar o comandante da balsa, foi solicitado a licença ambiental para extrair e transportar o material. O proprietário então informou que não possuía o documento, sendo assim, estava com o material ilegal.

O suspeito foi autuado em flagrante por crime ambiental e levado a Base Arpão para prestar depoimento. O material foi periciado e apreendido. O minério foi levado para a unidade policial de Coari e deve ficar à disposição da Justiça.

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).