Carnaval na Floresta: SSP-AM realiza Central Integrada de Fiscalização contra perturbação do sossego em Manaus

Redação AM POST

A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Gestão e Planejamento Integrado (Seagi), deflagrou na noite de quinta-feira (02/02), a primeira Central Integrada de Fiscalização (CIF) deste ano. O objetivo da CIF é fiscalizar casos de perturbação da ordem em estabelecimentos e a presença de “paredões” em postos de combustíveis em Manaus. As ações serão intensificadas durante o período carnavalesco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante a primeira ação, a CIF vistoriou 12 locais, no Centro da capital, e nas zonas centro-oeste e oeste da cidade. O objetivo é iniciar ações preventivas para o período de carnaval, a fim de garantir que as legislações relacionadas ao excesso de som alto e cumprimento de exigências relacionadas aos estabelecimentos estejam sendo cumpridas.

De acordo com o chefe do Departamento Integrado de Gestão e Planejamento Integrado (DPI), da SSP-AM, major PM Alisson Botelho, ter os efetivos integrados entre estado e município fortalece e amplia o poder de atuação dos órgãos.

“O objetivo é integrar e contar com a participação dos órgãos solicitados, sejam do estado ou município. A CIF tem como objetivo, iniciar uma série de ações e operações preventivas durante o período de carnaval, seja de som alto acima do limite ou qualquer ocorrência que esteja causando danos a nossa sociedade e possa ser resolvida com o apoio de todo o nosso sistema de segurança”, disse o major.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Efetivo

A CIF contou com um efetivo de 37 servidores, entre os órgãos da SSP-AM, do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além dos órgãos da SSP-AM, participaram da CIF representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros do Amazonas (CBMAM), Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (NEOT), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Secretária de Estado de Assistência Social (Seas) e Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc).