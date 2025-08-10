A notícia que atravessa o Brasil!

“Carreirinha” é preso em flagrante por tráfico, tortura e cárcere privado no Amazonas

Ação policial em Carauari flagrou o suspeito torturando vítima e resultou na apreensão de drogas, arma e animal silvestre.

Por Beatriz Silveira

10/08/2025 às 10:40

Notícias Policiais – Na última quinta-feira (07), uma operação conjunta entre a 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Carauari e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) resultou na prisão em flagrante de Anderlilson da Silva, de 19 anos, conhecido pelo apelido “Carreirinha”. Ele é acusado de uma série de crimes, entre eles tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo, tortura e cárcere privado.

De acordo com a delegada Renata Viana, titular da 65ª DIP, as investigações foram iniciadas após denúncias de que uma mulher de 28 anos estava sendo agredida fisicamente e mantida contra a vontade na residência do suspeito, localizada na comunidade Ponte do Mercadinho, bairro Samuel Amaral. A ocorrência foi registrada por volta das 18h.

Ao chegar ao endereço indicado, a equipe policial encontrou a vítima sendo ameaçada com uma faca. Ela apresentava diversas lesões, incluindo cortes no cabelo e ferimentos pelo corpo. A motivação para as agressões, segundo apuração inicial, teria sido uma acusação de furto de R$ 20.

Durante a ação, os policiais apreenderam uma arma de fogo municiada, porções de oxi, R$ 984 em dinheiro, um caderno com anotações relacionadas ao tráfico, um celular e outros materiais ilícitos. Um fato inusitado chamou atenção: no local também foi encontrada uma tartaruga de aproximadamente 40 quilos, configurando crime ambiental.

O preso, que já possui antecedentes por crimes violentos, incluindo homicídio, foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça. As autoridades continuam investigando para identificar outros possíveis integrantes da rede criminosa atuante na região.

