Carro de ator de Gênesis desaparecido é localizado com marcas de tiros e sangue

O ator Edson Caldas Barboza, conhecido por sua atuação na novela Gênesis, da RecordTV, está desaparecido desde a última sexta-feira (02) de fevereiro. Nesta sexta-feira (09), seu carro foi localizado em Queimados, na Baixada Fluminense, próximo ao Rio de Janeiro, com marcas de tiros e vestígios de sangue.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro, por meio da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), encontrou o veículo, mas até o momento não há sinal do artista. A perícia realizada revelou indícios de violência no carro, intensificando a preocupação das autoridades e da família.

Edson, que também trabalha como entregador de aplicativo, desapareceu após entrar no carro para fazer uma entrega acompanhado de um homem desconhecido. A última localização registrada pelo celular do ator foi na cidade de Japeri, a 50 km do destino da entrega programada.

A esposa de Edson, Jennyffer Vieira, lidera os esforços para obter informações sobre o paradeiro do marido. A família, desesperada, solicitou a colaboração das comunidades locais para fornecerem imagens de câmeras de segurança. O veículo foi avistado em uma das ruas graças a esse esforço conjunto.

Em um desabafo nas redes sociais, a esposa expressou a angústia que a família está vivenciando: “Meus filhos estão passando mal desde o dia que souberam, minha filha mais nova, que é agarrada com ele, tá cheia de febre, entendeu? A gente tá desesperado”. A mãe de Edson, visivelmente emocionada, fez um apelo: “É muito triste. Eu só peço que quem tá com ele traga ele pra gente”.

A família, nas redes sociais, lançou um apelo à comunidade para obter informações e encerrar o pesadelo: “Hoje faz 4 dias que não temos nenhuma notícia, já fizemos tudo que podíamos fazer até agora. Me ajudem por favor, o nome dele é Edson Barbosa. Só queremos que esse pesadelo acabe logo!”. A polícia segue investigando o caso.

